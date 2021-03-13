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Еврокомиссия выступила за пропорциональное распределение вакцин

Еврокомиссия выступила за пропорциональное распределение вакцинФото: Globallookpress.com

Еврокомиссия (ЕК) выступила за распределение вакцин между европейскими государствами пропорционально численности их населения. Об этом говорится в заявлении ЕК, пишет ТАСС.

Распределение доз вакцин в рамках предварительных соглашений о закупках осуществлялось на основе прозрачного процесса. ЕК согласилась с недавними заявлениями ряда стран-членов Евросоюза о том, что наиболее справедливое решение вопроса — это распределение пропорционально численности населения каждого государства.

«Если государство-член решает не брать на себя пропорциональное распределение, дозы перераспределяются между другими заинтересованными государствами. Если государства захотят вернуться к пропорциональной основе, то им придется прийти к соглашению», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

В ноябре 2020 года лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) пообещали справедливо распределять вакцины и лекарства от коронавируса по всему миру. «Мы не пожалеем усилий, чтобы обеспечить равноправный доступ для всех людей. Мы признаем массовую вакцинацию глобальным общественным благом», — говорилось в проекте коммюнике онлайн-саммита.

В мире

По материалам: lenta.ru
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