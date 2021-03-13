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Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансий наркокурьеров

Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансий наркокурьеров

Администрация Facebook удалила рекламу вакансий наркокурьеров по требованию Роскомнадзора, сообщает пресс-служба регулятора.

5 марта Роскомнадзор направил в адрес администрации Facebook письмо с требованием незамедлительно принять меры по недопущению размещения в социальной сети рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров, в том числе популяризирующих и положительно оценивающих данную противоправную деятельность. В ответе представителей Facebook Роскомнадзору сообщается, что страницы и аккаунты, распространявшие рекламу, на которые указывало ведомство, были удалены.

Как отмечается, ведомство продолжит расследование в отношении Facebook. В РКН напомнили, что неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 3 до 8 млн рублей, а при повторном нарушении штраф увеличивается до 1/5 совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Ранее Роскомнадзор объявил о принудительном замедлении работы Twitter в России в связи с тем, что американская компания уже несколько лет игнорирует запросы РКН об удалении запрещенного контента, такого как пропаганда наркотиков и самоубийств и детская порнография.

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По материалам: uposters.ru
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