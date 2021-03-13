Финалистка «Пацанок» Бэлла Кузнецова о скандале: «Костья Купер поймала звезду»

Влада Некрасова

Бэлла Кузнецова и Костья Купер познакомились в шоу «Пацанки» и стали хорошими подругами. Поддерживать теплые отношения им удавалось и после съемок, правда, как оказалось, недолго — девушки объявили о неприязни друг к другу и прекратили общение.

Еще совсем недавно личные блоги девушек пестрили совместными снимками. Финалистки «Пацанок» крепко дружили, однако им не удалось избежать недопонимания. По мнению Бэллы, все из-за того, что Костья, которая заняла второе место на проекте, попросту зазналась.

«Мне кажется, она маленечко поймала звезду, — заявила блондинка. — Это лично мое мнение. Мы с ней прекрасно общались, и при любом раскладе я ее всегда поддерживала. Все мы не без греха, все пьют, так вот она тоже иногда выпивала, и у нее было непристойное поведение после шоу. Я не отворачивалась от нее. Тут у меня произошла некая потасовка, а она сказала: «Меня винят из-за тебя. Все, Бэлла, давай, пока». Если человек так решил, то хорошо. Биться головой о стену не стану. Но мы договорились, что не поливаем друг друга говном».

Ведущая YouTube-шоу «О, хавчик!» Наташа Гасанханова все же расспросила гостью о неприятных моментах отношений с бывшей подругой. «У нас были очень сильные разногласия. Мы не общались вообще, даже не здоровались. Если оказывались в одной компании, то кидали друг на друга косые взгляды, обстановка накалялась. Вот недавно столкнулись на одной тусовке, просто спросили: «Как дела?» — и тут же разошлись. Мы не проводим вместе время, не общаемся в соцсетях. Она убрала меня отовсюду», — негодовала Кузнецова.

В прошлом месяце телезвезда вновь оказалась в центре скандала. Бэлла сообщила об уходе из TikTok-дома «Пацанок», немало удивив поклонников. «Не сошлись характерами и с девчонками, и, в принципе, с людьми, которые работают в хаусе. Не хочу никого обсирать, но вот так мы решили», — заявила Кузнецова.