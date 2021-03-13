Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года

Вадим Карасев

Когда на работе и в бизнесе все идет в гору, а в кармане есть деньги, кажется, счастье приходит само собой. Астрологи дали полезные финансовые советы всем Знакам Зодиака, чтобы мы смогли стать успешнее в период с 15 по 21 число.

На этой неделе повысится влияние окружающих людей на нашу энергетику. Нужно научиться защищать себя от чужого негатива, потому что он может стать причиной больших бед на работе и в финансовой сфере. Чужая отрицательная энергия, выраженная в словах и мыслях, может сбить вас с верного пути, заставить разувериться в своей компетентности.

Овен

У Овнов наступает период большого вдохновения, продолжается время больших возможностей. Деньги будут идти к тем, кто своими идеями будет помогать окружающим. Если кто-то из Овнов будет ощущать потерю мотивации, удачи и ощущения успеха, нужно будет почаще говорить шесть слов, которые притягивают богатство. Овнам следует помнить о том, что финансовый успех начинается с мыслей и слов, и только потом он переходит на дела, на успехи в работе и бизнесе. В первый день недели лучше остерегаться крупных трат и необдуманных решений.

Телец

Эта неделя может оказаться немного стрессовой из-за энергетического упадка финансовых планет. Медитация для снятия тревоги и усталости поможет Тельцам всегда оставаться на гребне волны и бороться с негативом. Деньги любят трудолюбивых людей. Тельцы могут немного потеряться в круговороте дел и проблем. Нужно сфокусироваться на чем-то одном, браться за все дела по очереди. Спешка приведет к финансовым потерям и неудачам в работе. Так можно лишиться уважения начальства и доверия коллег. Словом, нужна осторожность.

Близнецы

Меркурий в понедельник сменит свое положение. Один из главных покровителей финансовых потоков и денежной удачи потеряет почти всю созидательную энергию, что неминуемо отразится на делах и жизни Близнецов. Людям этого Знака срочно необходимо избавляться от вещей, которые приводят к черной полосе в жизни. Также нужно говорить преимущественно правду и обращать внимание на то, что говорят другие. Люди могут стать лживыми, лицемерными, хитрыми. Чтобы не потерять деньги, Близнецам следует быть самодостаточными во всем.

Рак

Командировки и путешествия могут привести к финансовым потерям. Ракам лучше не выезжать далеко за пределы родного города. Астрологи рекомендуют следить за хорошими приметами, чтобы не пропустить знаки Вселенной, ведущие к процветанию. Деньги сейчас любят оптимистичных и полных энтузиазма Раков. Астрологи настоятельно рекомендуют не пускать дела на самотек. Стать аутсайдером в денежных делах проще простого, а вот для того, чтобы выйти на победную тропу, придется постараться. Не нужно ждать у моря погоды.

Лев

Чрезмерная активность не поможет Львам ничем и ничего не даст им, кроме усталости и апатии. Особая опасность может исходить также от некоторых людей из ближайшего окружения. Львам стоит научиться их распознавать и защищаться от таких личностей. Меркурий в упадке, поэтому денежные успехи ждут лишь тех Львов, которые умеют справляться с трудностями самостоятельно, абстрагируясь от советов окружающих. Это будет время глобальной перезагрузки, смены курса. Можно найти новую работу, придумать идею для нового бизнеса.

Дева

Девам перемены в положении Меркурия не помешают изменить свою жизнь к лучшему за эту неделю. В этом им поможет следование законам процветания. У каждого действия должна быть целесообразность и обоснованность. Не стоит браться за то, за что не хочется или за то, что не приносит удовлетворения. Астрологи рекомендуют избегать глубокого самоанализа, так как это может негативно сказаться на самооценке и на доходах. Хорошим другом для Дев может стать их денежная интуиция, которая в период с 15 по 21 марта будет обострена.

Весы

Эксперты советуют не упускать мелочей, так как именно в них заключается успех. Энергия планет не самая гармоничная, поэтому придется привлекать достаток и удачу самостоятельно — например, при помощи эффективных денежных шепотков. Спасательным финансовым кругом для Весов станет экономия средств. Лучше избегать ненужных или незапланированных покупок, бессмысленного шопинга. Это может спровоцировать шквал проблем. В трудные моменты стоит помнить, что первое впечатление всегда самое правильное.

Скорпион

Астрологи считают, что на этой неделе у Скорпионов может случиться упадок сил и апатия. Эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как повысить свою энергетику и побороть лень. Начало недели пройдет в борьбе с самими собой, но со среды все устаканится. Несмотря на это, даже в конце недели Скорпионам лучше проявлять осторожность в обращении с деньгами. Сейчас не стоит менять приоритеты. Ночные светила благоволят странникам, поэтому можно отправляться в командировку. Это принесет Скорпионам деньги и новые возможности.

Стрелец

Эта неделя прекрасно подходит для работы над собой и попыток стать лучшей версией себя. В этом плане Стрельцам помогут полезные советы по самосовершенствованию. Энергетика недели плохо подходит для безделья и отдыха. Нужно действовать, причем активно и без сомнений. Все неурядицы, порожденные Меркурием в Рыбах, довольно быстро себя исчерпают. В конце недели удастся заключить важную сделку, найти новую работу, родить новую невероятную идею. Могут возникнуть новые возможности, которыми стоит активно пользоваться.

Козерог

У Козерогов начинается полоса везения. Единственное, что им сейчас необходимо, — это крепкое здоровье и достаточное количество энергии для стопроцентной реализации потенциала. Симоронские ритуалы помогут укрепить здоровье и стать выносливее. Несмотря на врожденную скромность, Козероги обладают огромными амбициями. Они правильно делают, что никому о них не рассказывают. На этой неделе стоит быть осторожнее с распространением информации. Меркурий может спутать карты. Козероги на гребне финансовой волны. Нужно действовать.

Водолей

Водолеям стоит пересмотреть свое отношение к привычным вещам. Также для финансового успеха им нужно будет поместить финансовые магниты у себя дома. Придется забыть про слово «хочу» и вспомнить про слово «надо». Надо работать, относиться к своим обязанностям с вниманием и любовью. Это прекрасный период для смены работы и поиска новых увлечений. Сейчас строго противопоказано брать кредиты, давать деньги в долг. Дорогостоящие покупки лучше перенести на выходные. Астрологи не советуют носить с собой много наличности.

Рыбы

Рыбам сейчас лучше находиться подальше от неприятных людей. Если окружающие заразят Рыб негативом, можно будет очиститься от него при помощи пяти эффективных техник. Если этого не сделать, финансовая удача может ускользнуть. Отзывчивость — это хорошо, но для повышения доходов Рыбам потребуется сфокусироваться на своих делах. Женщинам этого Знака будет больше везти в сфере юриспруденции и медицины. Мужчинам больше всего денег принесет торговля и бизнес.