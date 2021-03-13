Франция устроила первые военные учения в космосе

Вадим Карасев

Французские военные 8 марта начали первые в истории вооруженных сил страны учения в космосе, передает BFMTV.

Они получили название AsterX в честь первого французского спутника Asterix, запущенного в 1965 году. В ходе маневров военные будут отслеживать в космосе потенциально опасный объект, представляющий угрозу французскому спутнику.

"[По сценарию] происходит серия событий, и возникают кризисные ситуации и угрозы в отношении нашей космической инфраструктуры, но не только это", — пояснил глава командования космических сил Франции Мишель Фридлинг.

Он назвал учения "стресс-тестом для французских систем" и напомнил, что подобные маневры Франция проводит первой в Европе. В учениях также принимают участие представители космических сил США и Германии.