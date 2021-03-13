Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Газпром" доставил в Европу первую партию "зеленого" СПГ

"Газпром" доставил в Европу первую партию "зеленого" СПГ

"Газпром" осуществил первую поставку в Европу углеродно-нейтрального СПГ. Об этом сообщил получатель груза Shell Global LNG, передает "Интерфакс".

Танкер LNG Megrez доставил газ из Мурманска на терминал Dragon в Уэльсе, где на него с другого корабля (ship-to-ship) была перегружена партия СПГ с завода "Ямал СПГ", которым владеют НОВАТЭК, Total, CNPC и SRF. 

Shell занимается поставками углеродно-нейтрального СПГ с середины 2019 года. Получателями "зеленого" газа выступают японская Tokyo Gas, корейская GS Energy, тайваньская CPC, а также крупнейший импортер СПГ в Китае CNOOC. Компания-оператор первого российского завода СПГ Sakhalin Energy, которым Shell владеет вместе с "Газпромом", Mitsui и Mitsubishi, также взяла курс на организацию предложения углеродно-нейтрального СПГ.




Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Стало известно имя украинского воина, убитого снайпером оккупантов на Донбассе
Стало известно имя украинского воина, убитого снайпером оккупантов
Еврокомиссия выступила за пропорциональное распределение вакцин
Еврокомиссия выступила за пропорциональное распределение вакцин
Бывшая временная президент Боливии пряталась от полиции под кроватью
Бывшая временная президент Боливии пряталась от полиции под кроватью
Мэр Ниццы попросил власти Франции разрешить ему ввоз «Спутника V»
Мэр Ниццы попросил власти Франции разрешить ему ввоз «Спутника V»
Почему Шуга из BTS маленький мяу-мяу?
Почему Шуга из BTS маленький мяу-мяу?
Решетников рассказал о ситуации с водоснабжением в Крыму
Решетников рассказал о ситуации с водоснабжением в Крыму
У Зеленского рассказали о возможности его второго президентского срока
У Зеленского рассказали о возможности его второго президентского срока
"Газпром" доставил в Европу первую партию "зеленого" СПГ
"Газпром" доставил в Европу первую партию "зеленого" СПГ
Франция устроила первые военные учения в космосе
Франция устроила первые военные учения в космосе
Комаровский ответил на вопрос о способе избавиться от непроходящего кашля
Комаровский ответил на вопрос о способе избавиться от непроходящего
Мишустин освободил Мишина от должности заместителя руководителя ФАДН
Мишустин освободил Мишина от должности заместителя руководителя ФАДН
Устроил «гонки» в центре города: в Николаеве чиновник пытался сбежать от патрульных и предлагал им взятку
Устроил «гонки» в центре города: в Николаеве чиновник пытался сбежать

Топ на сегодня

Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки миллионов долларов
Семья задушенного полицейским Джорджа Флойда получит десятки
Депутата Мосгордумы задержали за участие в несанкционированной акции
Депутата Мосгордумы задержали за участие в несанкционированной акции
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
Власти Москвы оценили летальность от коронавируса в столице
Власти Москвы оценили летальность от коронавируса в столице

Еще по теме

«Газпром» впервые поставил «зеленый» газ в Европу
"Газпром" поставил Европе первую партию "зеленого" СПГ
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу
Компания Total закупила первую партию газа с «Ямал СПГ»