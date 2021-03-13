"Газпром" доставил в Европу первую партию "зеленого" СПГ

Вадим Карасев

"Газпром" осуществил первую поставку в Европу углеродно-нейтрального СПГ. Об этом сообщил получатель груза Shell Global LNG, передает "Интерфакс".

Танкер LNG Megrez доставил газ из Мурманска на терминал Dragon в Уэльсе, где на него с другого корабля (ship-to-ship) была перегружена партия СПГ с завода "Ямал СПГ", которым владеют НОВАТЭК, Total, CNPC и SRF.

Shell занимается поставками углеродно-нейтрального СПГ с середины 2019 года. Получателями "зеленого" газа выступают японская Tokyo Gas, корейская GS Energy, тайваньская CPC, а также крупнейший импортер СПГ в Китае CNOOC. Компания-оператор первого российского завода СПГ Sakhalin Energy, которым Shell владеет вместе с "Газпромом", Mitsui и Mitsubishi, также взяла курс на организацию предложения углеродно-нейтрального СПГ.











