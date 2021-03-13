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Германия оценила шансы на одобрение «Спутника V» в Евросоюзе

Германия оценила шансы на одобрение «Спутника V» в ЕвросоюзеФото: Владислав Воднев / РИА Новости

Российская вакцина от коронавируса «Спутника V» имеет те же шансы на одобрение в Евросоюзе, что и другие препараты. Как отметила сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член Бундестага Алис Вайдель, это обеспечит реальную конкуренцию вакцин, сообщает РИА Новости.

«Я надеюсь, что у "Спутника V" те же шансы на одобрение, что и у других вакцин. Это позволит сохранить реальную конкуренцию вакцин в Европе», — сказала она.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В мире

По материалам: lenta.ru
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