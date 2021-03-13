ГИБДД назвала самое аварийное время на дорогах

Вадим Карасев

Наибольшее число ДТП на российских дорогах происходит по пятницам и субботам с 17 до 19 часов. Такую статистику привела Госинспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД), передает ТАСС.

С начала 2021 года в России произошло более 9 тысяч ДТП, что примерно на четверть меньше, чем за тот же период в 2020 году. Около 35% аварий случаются в пятницу и субботу (1693 и 1442 соответственно). Доля остальных дней недели не превышает 15%.

Смертельные аварии происходят чаще всего в пятницу и воскресенье, причем в этом году по сравнению с прошлым их стало на 12% меньше по пятницам, но на 30% больше по воскресеньям. Травмы разной степени тяжести люди получают чаще всего в пятницу (2251) и субботу (2006).

Самым опасным временем в ГИБДД назвали период с 17 до 19 часов, в который произошло порядка 670 ДТП. Самое спокойное время — с 3 до 6 утра. На него приходится лишь 3% аварий.

Ранее страховая компания назвала имена водителей, которые чаще всего попадают в ДТП.