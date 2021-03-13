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Гинцбург назвал вакцину «Спутник V» первой в мире по качеству

Гинцбург назвал вакцину «Спутник V» первой в мире по качествуФото: Mohammed Salem / Reuters

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» первой в мире по качеству. Об этом он заявил в эфире передачи «Соловьев LIVE» на YouTube.

«Среди тех 4-6 препаратов в мире, которые вышли в широкий гражданский оборот, по всей видимости, "Спутник V" по своим качествам находится на первой позиции», — отметил он.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Россия

По материалам: lenta.ru
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