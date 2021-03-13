Гинцбург оценил сообщения о подготовке провокаций против "Спутника V"
"Я думаю, что это заявление было сделано на высоком политическом уровне не на голом месте. Безусловно, наверное, какая-то оперативная информация по этому поводу существует", - рассказал Гинцбург в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
Александр Гинцбург добавил, что не удивится, если к возможным провокациям против российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будут иметь отношение спецслужбы.
"Совершенно уверен, что к возможным таким недоброжелательным - я бы сказал незаконным - акциям непричастны никто из научного сообщества. Возможно, спецслужбы других государств, я этому нисколько не удивлюсь", - сказал Гинцбург в эфире "Соловьёв Live".
Ранее высокопоставленный источник в Кремле заявил журналистам, что, по данным российских спецслужб, США и их союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию против вакцины "Спутник V".