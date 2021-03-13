Глава Роспотребнадзора описала опасность нового типа птичьего гриппа

Вадим Карасев

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Новый тип птичьего гриппа скоро мутирует и будет передаваться от человека к человеку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова передает ТАСС.

«Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится. Но мы увидели это раньше, чем наступила беда», — отметила она. Попова также подчеркнула, что раннее обнаружение угрозы поможет подготовиться к опасному сценарию — разработать тесты и создать вакцину.

«Мы смогли увидеть и предупредить все мировое сообщество о том, что угроза есть», — добавила глава ведомства. По словам Поповой, выявление птичьего гриппа у людей стало открытием мирового уровня.

В феврале 2021 года стало известно, что сотрудники российской птицефабрики, расположенной в южном регионе страны, впервые в мире были заражены новым штаммом — H5N8. Вспышка гриппа среди поголовья птиц была зарегистрирована на предприятии в декабре 2020 года.