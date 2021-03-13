Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Глава ВОЗ посетовал на недофинансирование программы борьбы с коронавирусом

Глава ВОЗ посетовал на недофинансирование программы борьбы с коронавирусом

Глава ВОЗ посетовал на недофинансирование программы борьбы с коронавирусомТедрос Аданом ГебрейесусФото: Christopher Black / WHO / Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус посетовал на недофинансирование международной программы борьбы с коронавирусом. Его слова передает ТАСС.

Как рассказал Гебрейесус, международное партнерство ACT-Accelerator по обеспечению доступа к диагностическим средствам и препаратам от коронавируса нуждается в финансировании на сумму 22,1 миллиарда долларов. «Чем дольше сохраняется эта прореха, тем труднее это понять», — добавил он.

При этом глава ВОЗ отметил, что около 11 миллиардов долларов уже были обещаны для программы. Он также напомнил, что по оценкам Международного валютного фонда страны с высокими доходами направили на стимулирование экономики в период пандемии 13 триллионов долларов.

Международное партнерство ACT-Accelerator запущено 24 апреля 2020 года ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Оно направлено на обеспечение всеобщего доступа к вакцинам от COVID-19, терапевтическим средствам и тестам.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа нового типа в России
Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа нового
Названы возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа в России
Названы возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа в России
Названы способные вызвать рак вирусы
Названы способные вызвать рак вирусы
Потери на фронте: возле Марьинки снайпер врага застрелил украинского военнослужащего
Потери на фронте: возле Марьинки снайпер врага застрелил украинского
Кристина Асмус: «Сцена в «Тексте» была настоящей»
Кристина Асмус: «Сцена в «Тексте» была настоящей»
Деми Ловато стала лесбиянкой: «Обожаю секс с девушками»
Деми Ловато стала лесбиянкой: «Обожаю секс с девушками»
MoneyGram перестала работать с физлицами в России
MoneyGram перестала работать с физлицами в России
В США назвали три "крутейших" самолета России
В США назвали три "крутейших" самолета России
СНБО Украины решил "кинуть" китайских инвесторов "Мотор Сич"
СНБО Украины решил "кинуть" китайских инвесторов "Мотор Сич"
Глава ВОЗ посетовал на недофинансирование программы борьбы с коронавирусом
Глава ВОЗ посетовал на недофинансирование программы борьбы с
Названы самые популярные у россиян криптовалюты
Названы самые популярные у россиян криптовалюты
В США временно сняли запрет на сотрудничество с Xiaomi
В США временно сняли запрет на сотрудничество с Xiaomi

Топ на сегодня

Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Покупка лайков в Instagram от сервиса Ликиграмм
Покупка лайков в Instagram от сервиса Ликиграмм
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию
В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19
В США сделали более ста миллионов инъекций от COVID-19

Еще по теме

Глава ВОЗ призвал увеличить финансирование проекта по борьбе с COVID-19
Глава ВОЗ сравнил пандемию коронавируса с войной
Пандемия коронавируса нанесла сильный удар по женщинам
Глава ВОЗ назвал условие эффективности вакцинации от коронавируса