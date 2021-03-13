Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года

Вадим Карасев

Гороскоп на предстоящую неделю поможет вам узнать, каким будет настроение звезд и как можно привлечь удачу в той или иной сфере жизни. Астрологи дали множество полезных советов и предсказаний для каждого Знака Зодиака.

Март продолжается, а вместе с ним и период большой удачи и ярких эмоций. Закон притяжения мыслей работает практически на сто процентов, поэтому на пике популярности и успеха будут те люди, которые верят в себя и знают, что все в их жизни будет замечательно. Уверенность сейчас стоит превыше всего.

Овен

У Овнов все по-прежнему — много хорошего настроения, интересных идей и желания преуспеть во всех сферах. Единственное, чего стоит опасаться на этой неделе — врагов и недоброжелателей. Заговоры от злых людей помогут обойти стороной всех, кто видит будущее лишь в негативном свете. Лучшим решением для Овнов станет самодостаточность и самостоятельность. Если близкие попросят о поддержке, стоит ее оказать, а вот просить о помощи астрологи пока не советуют. Лучше обходиться собственными силами.

Телец

Тельцам на этой неделе будут постоянно попадаться на жизненном пути трудности. Находить выход из непростых жизненных ситуаций можно при помощи трех эффективных способов. Большую помощь людям данного Знака будет оказывать интуиция. Это будет неделя, на которой Тельцов с центром изобилия свяжут мощные энергетические потоки звезд. Эти люди смогут получить то, чего хотят, и ухудшение положения Меркурия на этом почти никак не скажется.

Близнецы

У Близнецов наступает то самое время, когда стоит полагаться лишь на собственное мнение и ощущения. Это значит, что советы астрологов в начале недели будут бесполезными. Меркурий спутает все карты, поэтому Близнецам необходимо уповать на здравый смысл. Информационные потоки исказятся. Люди могут лгать и притворяться. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют помнить об основных ворах жизненной энергии. Необходимо обходить стороной эти вещи. Впрочем, вторая половина недели будет довольно благоприятной, особенно в любви.

Рак

У Раков наступает период, когда нужно впитывать в себя знания и мудрость. В связи с этим представителям данного Знака можно ознакомиться с семью правилами жизни шаолиньских монахов. Они помогут Ракам выйти на новый уровень, стать лучшей версией себя. В субботу равноденствие, поэтому на выходных у Раков повысится настроение, и они смогут обрести внутренний покой и гармонию. Астрологи настоятельно рекомендуют провести выходные дома, с семьей — без рисков, мыслей о работе, негатива и ругани. Полезными будут свидания и знакомства.

Лев

У Львов на этой неделе продолжается погоня за финансовой удачей, успехами в работе и бизнесе. Этим людям стоит избавиться от пяти привычек, мешающих разбогатеть. Придется больше трудиться, но за свои труды Львы смогут получить двойную оплату, пусть и не всегда деньгами. Они получат больше уважения, доверия и позитива, а это превыше всего остального. Астрологи считают, что Львы сейчас должны действовать, но не забывать про семью, родителей, друзей. Одной работой сыт не будешь, поэтому важно менять обстановку. Это хорошо сказывается на энергетике.

Дева

У Дев начинается время, когда настроение может меняться очень быстро и непредсказуемо. Само собой, это негативно отразится на результативности и продуктивности. Заговоры на удачу повысят шансы на успех в делах, требующих концентрации. С другой стороны, харизма и обаяние Дев повысятся, но только до субботы включительно, пока Венера еще находится в Знаке Рыб. Любовные дела пойдут в гору — можно будет назначать свидания, знакомиться и флиртовать. Главное сейчас — не бояться проявлять инициативу.

Весы

У Весов в первой половине недели ожидается всплеск неприятных событий. Не стоит думать, что все потеряно, ведь отрицательную энергетику негативных событий можно использовать в свою пользу. Это очень благоприятное время для Весов-оптимистов. Именно эти люди смогут сохранить и приумножить свой успех на всех жизненных фронтах. Астрологи отмечают, что неделя будет идеальной для починки старых вещей, шопинга, развлечений. Главное оружие Весов — решительность. Нужно действовать, иначе судьба решит, что удача им не нужна.

Скорпион

У Скорпионов все будет гладко в бизнесе и в финансовой сфере. Это идеальный период для дорогостоящих покупок, поисков новой работы, продвижения новых идей. Одиноких Скорпионов ожидает начало неблагоприятного периода. Эксперты советуют ознакомиться с семью способами справиться с одиночеством. Астрологи настоятельно рекомендуют не игнорировать просьбы о помощи со стороны близких. Также очень важно бороться с мыслями о прошлом, с сентиментальностью. Лучше пока не начинать делать ремонт дома.

Стрелец

В начале недели из-за Меркурия у Стрельцов все может идти наперекосяк. Если это действительно случится, людям данного Знака стоит воспользоваться тремя методами борьбы с черной полосой. В среду ситуация стабилизируется. Венера все еще будет в отличном положении, поэтому силы не покинут Стрельцов даже в понедельник. Это значит, что нужно просто набраться терпения и переждать неприятный период. На работе и в бизнесе лучше пока притормозить с решительными действиями. Это может ударить по кошельку.

Козерог

Козерогам стоит бороться с чувствами, которые разрушают здоровье и удачу. Это главное условие стабильности. Необходимо оставаться вовлеченными во все и вся. Нельзя оставлять одну сферу ради успехов в другой. Из-за этого все может пойти наперекосяк. В конце недели Козерогов ожидает приятный визит, интересная встреча. Ожидается, что эта она станет судьбоносной. Возможно, этот человек станет для Козерогов примером для подражания, наставником, учителем, другом или второй половинкой. Этот период подходит также для получения новых знаний.

Водолей

Меркурий в понедельник может закрыть денежный канал для Водолеев. Вновь привлечь богатство и раскрыть денежную чакру им помогут простые упражнения и понятные методики. Можно будет вновь с головой окунуться в работу и дела. К проблемам и неурядицам астрологи советуют относиться философски. Ни в коем случае нельзя перекладывать ответственность на чужие плечи. Это может привести к появлению больших проблем. В амурной сфере людей этого Знака ожидается тишь да гладь.

Рыбы

У Рыб ожидается много важных дел и событий, но острый недостаток удачи в первые два дня недели. 15 и 16 марта астрологи советуют пользоваться шепотками на удачу. Не нужно строить себе ограничений словами «не могу». Рыбы могут все. У них множество достоинств и сильных сторон. Им стоит остерегаться людей с излишне консервативными взглядами на жизнь. Их негатив может быть заразительным. Выбор об основной сфере жизни лучше сделать сразу. Усидеть на двух стульях не получится — либо любовь, либо деньги и работа.