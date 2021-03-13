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Ида Галич проигнорировала день рождения Насти Ивлеевой

Ида Галич проигнорировала день рождения Насти Ивлеевой

Восьмого марта свой день рождения отмечала телеведущая Анастасия Ивлеева. Однако пышный праздник в девушка перенесла на пятницу. На торжество звезда пригласила не только близких друзей и родственников, но еще и многих звезд.

Темой вечеринки стало кибер-барокко. К вечеру в одном из ресторанов Арбата собрались все звездные друзья Ивлеевой. Так, мероприятие посетили Моргенштерн, лучшая подруга Ивлеевой Юлия Коваль, Клава Кока, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Даня Милохин и многие другие. Каждый удивлял гостей своим оригинальным образом. Правда, вот Иды Галич на мероприятие не пришла.


Известно, что долгое время Настя дружила с Идой Галич, однако в прошлом году общение сошло на нет. Если раньше блогеры часто обменивались колкостями в stories, то сейчас и вовсе делают вид, что совершенно не знакомы. Многие считают, что причиной разлада стало резкое увеличение популярности Иды в Instagram. Другие же уверены, что разные приоритеты разрушили женскую дружбу. Ведь сейчас все силы Ида тратит на ребенка и семью.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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