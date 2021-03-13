Иллюзионист Сергей Сафронов составил завещание

Влада Некрасова

Сергей Сафронов серьезно болен. У иллюзиониста диагностировали рак лимфатической системы. Как оказалось, фокусник уже составил завещание.

38-летний Сергей Сафронов решил подстраховаться и заранее распорядился своим имуществом. По словам иллюзиониста, он это сделал еще до того, как серьезно заболел. «Составил завещание, но задолго до этой ситуации. Когда начал много гастролировать. Родители моей жены Маши подсказали это, что семья это одно, а завещание расставит все на свои места», — заявил фокусник.

Сафронов отметил, что страшный диагноз не заставит его опустить руки. Как подчеркнул иллюзионист, он приложит все усилия, чтобы побороть недуг. «Я нормально себя чувствую. Стараюсь радовать людей, не собираюсь ходить убитый горем. Поддерживают братья, друзья из шоу-бизнеса», — добавил Сергей.

Напомним, о болезни Сергея стало известно неделю назад. Тогда фокусник признался, что уже проходит курс химиотерапии. Лечится ведущий в самой обычной больнице. «Написано первая/вторая стадия. Врач сказал, что есть вероятность большая, что это не исцелить. Лечение прохожу бесплатное, в госклинике. Какая разница, где мне будут вводить те же самые лекарства? Не считаю правильным платить миллионы, чтобы с меня сдували пылинки. У меня нет короны на голове. Условия как у всех», — делился Сафронов.

Долгое время фокусник не решался рассказать о раке родителям. Сафронов боялся, что плохая новость подкосит их здоровье. «У мамы было несколько инфарктов, и сейчас она плохо себя чувствует. Я не хотел ее травмировать. Это братья рассказали», — откровенничал Сергей. В итоге семья ведущего окружила его заботой. Они уверены, что иллюзионист скоро поправится.