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Иммунолог Крючков заявил о клеточной защите организма от коронавируса

Иммунолог Крючков заявил о клеточной защите организма от коронавируса
Иммунолог и генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков в беседе с kp.ru заявил о клеточной защите организма от коронавирусной инфекции.

Специалист объяснил, что клеточный иммунитет имеет важное значение в защите от инфекции. При различных заболеваниях роль клеточной составляющей иммунной системы может быть больше или меньше роли антител. В случае с коронавирусом значение клеточного иммунитета пока не ясно, но факт наличия такого рода инструмента у организма не вызывает сомнения, объяснил медик.


"Мы видим, что даже у бессимптомных носителей ковида действительно появляется клеточная составляющая иммунитета против коронавируса. Такой факт установлен, определенные виды иммунных Т-клеток есть", — сказал Крючков.

Он также уточнил, что степень и длительность такого рода защиты от коронавирусной инфекции пока неизвестна.


Кроме того, Крючков объяснил, что высокий уровень антител не является гарантией лучшей защиты от COVID-19, так как защитный эффект дает лишь небольшое количество определенных антител

Россия

По материалам: ria.ru
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