Иммунолог рассказал о клеточной защите организма от коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Иммунолог Николай Крючков рассказал о клеточной защите организма от коронавируса в беседе с «Комсомольской правдой».

Специалист пояснил, что помимо гуморального иммунитета (уровня антител) при встрече с инфекцией возникает также клеточный иммунитет. Однако при разных заболеваниях их вклад в защиту организма может отличаться. Например, при заражениях внутриклеточными простейшими, туберкулезом, опоясывающим лишаем, преимущество за клеточной составляющей иммунной системы, а в других случаях — за антителами. «Точно так же и вакцины различаются по особенностям вызываемого ими иммунитета», — объяснил он.

Как именно обстоит дело в случае с COVID-19, определенно сказать пока нельзя, отметил Крючков. По его словам, для более точных результатов нужны дополнительные исследования. Насколько сильно, как долго и у какого процента людей будет держаться клеточная защита, еще предстоит выяснить, подчеркнул он.

«Тем не менее, достаточное количество антиковидных Т-лимфоцитов киллеров и хелперов (разновидности клеток иммунной системы — прим. «Комсомольской правды») наверняка важно в борьбе с новой коронавирусной инфекцией», — заключил специалист.

Ранее вирусолог Александр Лукашев рассказал, что треть россиян может быть невосприимчива к COVID-19, потому что уже имеет иммунитет после встречи с другими респираторными коронавирусами. По его словам, проведенное в Германии исследование показало, что треть населения имело клеточный иммунитет к коронавирусу еще до начала эпидемии.