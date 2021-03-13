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Инфекционист оценил эффективность ковид-паспортов

Инфекционист оценил эффективность ковид-паспортовФото: Владимир Песня / РИА Новости

Инфекционист Сергей Вознесенский оценил эффективность паспортов вакцинации в борьбе с распространением коронавируса. Об этом доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) рассказал РИА Новости.

По его словам, ковид-паспорта вряд ли поспособствуют снижению заболеваемости вирусом. Специалист отметил, что в данном вопросе слишком много нюансов, так как здесь может быть и человеческий фактор, и ошибка лаборатории. Вознесенский добавил, что в процессе выдачи подобного документа возможны случаи махинаций и мошенничества. Так, например, теоритически какой-либо сотрудник лаборатории может выписать его за определенное вознаграждение.

Ранее в Европе предложили ввести ковид-паспорта. Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал выдавать подобные документы гражданам, переболевших коронавирусом, сделавшим прививку или сдавшим отрицательный тест на инфекцию. Такой паспорт, по мнению главы австрийского правительства, позволит свободно передвигаться в Европейском союзе (ЕС), в частности путешествовать, посещать культурные мероприятия, рестораны или останавливаться в отелях.

Россия

По материалам: lenta.ru
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