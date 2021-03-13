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Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа нового типа в России

Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа нового типа в РоссииФото: Иван Руднев / РИА Новости

Угроза распространения птичьего гриппа нового типа в России незначительна. Об этом заявил инфекционист Сергей Вознесенский в интервью РИА Новости.

«Заболевших [птичьим гриппом] всего несколько человек, и эта инфекция не передавалась от человека к человеку», — отметил он. Однако если обнаружится, что вирус передается от человека человеку, то угроза вырастает, предупредил инфекционист.

Кроме того, по словам Вознесенского, вакцину от птичьего гриппа можно создать в течение полугода.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что новый тип птичьего гриппа скоро мутирует и будет передаваться от человека к человеку. Этот прогноз она считает наиболее вероятным. Попова также подчеркнула, что раннее обнаружение угрозы поможет подготовиться к опасному сценарию — разработать тесты и создать вакцину.

В феврале стало известно, что сотрудники российской птицефабрики, расположенной в южном регионе страны, впервые в мире были заражены новым штаммом — H5N8. Вспышка гриппа среди поголовья птиц была зарегистрирована на предприятии в декабре 2020 года.

Россия

По материалам: lenta.ru
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