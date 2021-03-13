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Инвестор решил засудить Илона Маска из-за «беспорядочных» твитов

Инвестор решил засудить Илона Маска из-за «беспорядочных» твитовИлон МаскФото: Brendan McDermid / Reuters

Инвестор Tesla решил засудить основателя компании Илона Маска из-за его «беспорядочных» постов в социальной сети Twitter. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исковое заявление.

По мнению истца, твиты Маска подвергают компанию потенциальным убыткам на миллиарды долларов. Кроме того, они нарушают соглашение 2018 года с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Согласно ему, предприниматель должен предварительного согласовывать свою активность в соцсетях.

В жалобе подчеркивается, что такое поведение основателя Tesla заглушает голоса тех лиц в компании, которые должны противостоять ему и «защищать» инвесторов. В будущем это может серьезно повлиять на финансирование компании, уверен истец. Он выразил мнение, что совет директоров компании не может обуздать поведение Маска в интернете, несмотря на многократные нарушения соглашения с органами.

В марте Tesla потеряла треть своей стоимости в третий раз за год. Рыночная капитализация компании рухнула почти на 300 миллиардов долларов — до 550 миллиардов.

Основатель Tesla Илон Маск потерял статус самого богатого человека в мире 23 февраля. Его состояние сократилось на 15 миллиардов долларов за сутки. Причиной этого мог стать комментарий предпринимателя о цене биткоина. Он высказал мнение, что цены на криптовалюты находятся на завышенном уровне. При этом за две недели до публикации компания Tesla объявила, что приобрела биткоины на сумму 1,5 миллиарда долларов.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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