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Исследовательский корабль "Академик Мстислав Келдыш" лишился уникальных аппаратов "Мир"

Исследовательский корабль "Академик Мстислав Келдыш" лишился уникальных аппаратов "Мир"

Научно-исследовательское судно "Академик Мстислав Келдыш" больше не сможет применять обитаемые глубоководные аппараты "Мир" и сузит свою специализацию — это следует из программы его модернизации.

Как сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на источники в Институте океанологии РАН, Минобрнауки решило сделать корабль универсальной платформой только для необитаемых глубоководных аппаратов. Деньги на модернизацию "Мстислава Келдыша" выделили в рамках национального проекта "Наука 2018–2024", работы должны быть завершены до 31 декабря 2024 года включительно.

Аппараты "Мир" — уникальные погружаемые глубоководные камеры, изготовленные Финляндией по заказу СССР в конце 1980-х. Учитывая, что советская промышленность не была в состоянии произвести нечто подобное, переговоры велись сначала с Канадой, но их заблокировали американцы, посчитав это вероятным нарушением запрета на экспорт в Союз высоких технологий. Финляндия в это соглашение не входила.

Два изготовленных аппарата "Мир" способны погружаться на глубину до 6000 м с 3 людьми на борту. Предусмотрена система спасения, а также автономная подача кислорода на срок до трех суток. В 1991 году их впервые применили во время съемок фильма "Титаник" Стивена Лоу, затем — при съемках "Титаника" Джеймса Кэмерона. Аппараты также исследовали мировой океан, применялись для изготовления документальных лент, изучения места гибели подлодок. Они работали на озере Байкал и даже в Арктике. Сейчас "Мир-1" передан в музей (но может быть возвращен к работе).

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По материалам: uposters.ru
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