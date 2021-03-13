Исторический рекорд: цена биткоина приблизилась к 60 тысячам долларов

Алексей Вольцев

Цена биткоина в субботу резко скокнула вверх и превысила 59 тысяч долларов за единицу, свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным портала CoinMarketCap на 13.31 мск, стоимость криптовалюты составила 59 743 доллара за единицу.

С конца января текущего года стоимость биткоина увеличивалась четыре недели подряд. За февраль цифровая валюта подорожала почти вдвое: с отметки в 32 тысячи долларов, на которой держалась в начале года, напоминает газета "Взгляд".

Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков выразил мнение, что колебание стоимости биткоина является раскачкой перед рывком вверх, а цена криптовалюты может вырасти до 100 тысяч долларов.сообщило, что Билл Гейтс объяснил, почему не инвестирует в биткоин.