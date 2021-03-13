Из-за чего Анастасия Костенко готова бросить Дмитрия Тарасова

Алексей Вольцев

Вот уже три года бывший муж Ольги Бузовой состоит в браке с ростовской моделью Анастасией Костенко. Недоброжелатели пары все ждут момента, когда можно будет посудачить об изменах Дмитрия Тарасова. Сегодня Костенко сама стала рассуждать на тему неверности, рассказав подпсичикам, в каком случае не смогла бы простить избранника.

С тех пор как публика узнала о романе Тарасова и Костенко, она не скупится на негатив в отношении пары. Поговаривают, якобы именно Настя увела футболиста у Бузовой, с которой тот прожил в браке около пяти лет. Правда, влюбленные опровергают сплетни, уверяя, что на момент знакомства оба были свободны от отношений.

Чего только не пришлось пережить Анастасии и Дмитрию за последнее время: в Сети то и дело появляются слухи о неверности спортсмена. Костенко старается не реагировать на хейт, напротив, советует своей аудитории, как же избежать незавидной участи брошенки.

«Переписки могут быть разные, смотря о чем диалог и с кем: с сотрудником банка, который решает вопрос с картой, женщиной-консультантом, когда речь идет о подарке и так далее, — рассуждала 26-летняя Костенко, отвечая на вопрос подписчицы о том, стоит ли принимать за измену общение избранника на просторах Интернета с другой девушкой. — Если бы я почувствовала что-то не то, то сделала бы предупреждение, а дальше — до свидания!».

Напомним, сегодня у супругов подрастают две дочери-погодки — Милана и Ева. Костенко не исключает, что, возможно, скоро решится на третьего ребенка. По ее словам, Тарасов очень мечтает о мальчике. «Для меня главное, чтобы малыш был здоровым!» — подчеркивает при этом Анастасия.