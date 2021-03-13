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Израиль уничтожил 12 иранских кораблей, перевозивших нефть в Сирию

Израиль уничтожил 12 иранских кораблей, перевозивших нефть в Сирию

В общей сложности в течение двух лет Израиль уничтожил 12 кораблей, которые перевозили нефть из Ирана в Сирию — такую статистику приводит Wall Street Journal, ссылаясь на источники в правительственных кругах.

Еврейское государство использовало морские мины и другие способы подрыва кораблей. В некоторых случаях на борту судов было еще и оружие. Главным мотивом этой агрессии названы опасения, что доходы от продажи нефти будут использованы в антиизраильских целях.

"С конца 2019 года Израиль использовал оружие, в том числе водные мины, для нанесения ударов по иранским судам или судам, перевозящим иранские грузы, когда они направлялись в Сирию по Красному морю и в других районах региона. Иран продолжил торговлю нефтью с Сирией, поставив миллионы баррелей нефти и нарушив антииранские санкции США и международные санкции против Сирии", — говорится в публикации.

Нападения на танкеры с иранской нефтью ранее не разглашались за исключением обвинений, звучавших со стороны Тегерана. Официально в Иерусалиме никак не комментируют эту информацию.

Как сообщал NEWSTES, ранее Израиль перехватил груз с российской вакциной "Спутник V", предназначавшейся палестинцам.

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По материалам: uposters.ru
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