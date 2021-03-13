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«Я не пришел сюда искать любовь!»: Тимати сделал заявление в преддверии «Холостяка»

«Я не пришел сюда искать любовь!»: Тимати сделал заявление в преддверии «Холостяка»

Интересно, будет ли Анастасия Решетова следить за приключениями экс-возлюбленного в проекте «Холостяк» на ТНТ, который стартует 14 марта? Сейчас этим вопросом задаются многие поклонники Тимати, которые в свою очередь надеются на то, что ему наконец-то удастся найти достойную невесту.


С юных лет Тимур Юнусов находится в окружении красивых девушек и, надо сказать, пользуется у них большой популярностью. Сейчас артист всерьез настроен найти ту единственную даму сердца, которая станет для него надежной спутницей жизни.

«Я не пришел сюда искать любовь. Надеюсь, что любовь сама найдет меня. Несмотря на то, что я совершенно не допускаю людей в свой внутренний мир, близко к себе, здесь спокойно могу снять эту маску и быть собой — Тимуром Юнусовым, а не Тимати, за которым пришли многие», — высказался 37-летний рэпер в преддверии шоу «Холостяк» на канале ТНТ.


Побороться за сердце одного из самых обсуждаемых артистов страны вызвались более 40 тысяч девушек из разных уголков страны, но шанс встретиться с ним лично и сходить на свидание выпал лишь единицам. Среди них будут не только модели (в пользу которых часто делал выбор Тимур, — прим. «NewsTes.ru»), но и пианистка, тату-мастер, визажист, художницы...


Уже известны имена некоторых потенциальных невест Юнусова: это сексапильная брюнетка Мария Вебер, которую публика уже вовсю сравнивает с Анастасией Решетовой, длинноногая блондинка Любовь Вишневская, успевшая сняться в клипе Егора Крида. 

«Каждая из них пришла к Холостяку с личным подарком. Впрочем, главный герой не только получал презенты, но и дарил сам: одной из участниц, пришедшей в спортивном костюме, холостяк преподнес платье, а другая прямо с порога оказалась на первом свидании и даже получила розу, гарантирующую попадание в проект», — интригуют сотрудники шоу, обещающего быть очень жарким.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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