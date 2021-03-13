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"Яндекс" покупает банк "Акрополь" у гендиректора "Связного"

"Яндекс" покупает банк "Акрополь" у гендиректора "Связного"

"Яндекс" ведет переговоры о покупке банка "Акрополь", которым владеет гендиректор группы "Связной" Евгений Давыдович, пишет The Bell.

По данным источников издания, в Настоящее.Время* IT-гигант проводит объективную оценку приобретаемых активов, а сама сделка может состояться уже в ближайшие дни. В "Яндексе" рассматривали несколько вариантов для приобретения, но остановились на "Акрополе".

Давыдович от комментариев по ситуации отказался, представитель "Яндекса" подтвердил, что компания заинтересована "в получении банковской лицензии". "Мы рассматриваем все доступные варианты", - указали в компании.

Сумма сделки не раскрывается. По данным "Коммерсанта", Давыдович приобрел "Акрополь" в феврале 2020 года за сумму, равную капиталу банка. На начало 2020 года он составлял 1,1 млрд рублей, сейчас — 1 млрд рублей. Активы организации оцениваются в 1,24 млрд рублей, по их размеру "Акрополь" занимает 323-ю строчку в рейтинге банков "Интерфакс-100".

Один из собеседников издания уточнил, что "Яндекс" в данном случае интересует больше приобретение  банковской лицензии, а не самого банка. Аналогичным образом ранее поступила владелец Wildberries Татьяна Бакальчук, которая купила небольшой банк "Стандарт-кредит" для развития платежных сервисов своей торговой площадки.

Как писал NEWSTES, 10 марта "Яндекс" запустил платежный сервис Yandex Pay.

* СМИ, признанное Минюстом иностранным агентом в РФ

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По материалам: uposters.ru
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