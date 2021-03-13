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Экс-премьер Украины рассказал, откуда у Порошенко 45 миллионов долларов

Экс-премьер Украины рассказал, откуда у Порошенко 45 миллионов долларов
Бывший премьер-министр страны Николай Азаров в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал экс-президента Украины Петра Порошенко "отъявленнейшим мародером".

"Мародер — это тот, кто наживался на бюджетных делах, разворовывал бюджет, грабил свою страну", — пояснил политик, подчеркнув, что бывший глава государства хранит наличные на сумму в 45 миллионов долларов дома.

В пересчете на гривы — это полмиллиарда, а по объему деньги займут несколько грузовых машин.

Владимиру Зеленскому — тот набрал на выборах 73 процента голосов.
В мире

По материалам: ria.ru
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