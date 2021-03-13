Эмили Ратаковски родила первенца. Модель позволит ребенку самому выбрать пол

Вадим Карасев

29-летняя модель Эмили Ратаковски объявила на своей странице в инстаграме, что родила первенца. При этом звезда вслед за Илоном Маском и певицей Граймс решила позволить ребенку самому выбрать пол.

Американская актриса и модель опубликовала на своей странице в инстаграме фото, на котором кормит малыша грудью. По словам Эмили Ратаковски, ребенок родился в Международный женский день.



"Сильвестр Аполло присоединился к нам на земной стороне. Слай прибыл 8 марта в самое сюрреалистическое, прекрасное и наполненное любовью утро в моей жизни", — написала звезда.



Отцом ребенка стал актер и продюсер Себастьян Бир-Макклард. Для американской супермодели, актрисы и предпринимательницы это была первая беременность.

В интервью Vogue она сказала, что не собирается навязывать будущему ребенку гендерные стереотипы, употребив по отношению к нему неопределенное местоимение "они".



Мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и тогда они сами сообщат нам об этом. Все смеются над этим. Однако все намного сложнее, чем те гениталии, с которыми может родиться наш ребенок: кем будет этот человек? Для какого человека мы станем родителями? Как они изменят нашу жизнь?

Звезда не стала осуждать тех людей, которые желают узнать пол ее будущего ребенка.



Мне нравится идея навязать своему ребенку как можно меньше гендерных стереотипов. Но независимо от того, насколько прогрессивной я могу быть, я понимаю желание узнать пол нашего плода; это похоже на первую реальную возможность взглянуть, кем он может быть.

Как писал NEWSTES, ранее беременная Эмили Ратаковски выставила в окно голые ягодицы и налившуюся грудь.