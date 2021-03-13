Эмили Ратаковски родила первенца. Модель позволит ребенку самому выбрать пол
29-летняя модель Эмили Ратаковски объявила на своей странице в инстаграме, что родила первенца. При этом звезда вслед за Илоном Маском и певицей Граймс решила позволить ребенку самому выбрать пол.
Американская актриса и модель опубликовала на своей странице в инстаграме фото, на котором кормит малыша грудью. По словам Эмили Ратаковски, ребенок родился в Международный женский день.
"Сильвестр Аполло присоединился к нам на земной стороне. Слай прибыл 8 марта в самое сюрреалистическое, прекрасное и наполненное любовью утро в моей жизни", — написала звезда.
Отцом ребенка стал актер и продюсер Себастьян Бир-Макклард. Для американской супермодели, актрисы и предпринимательницы это была первая беременность.
В интервью Vogue она сказала, что не собирается навязывать будущему ребенку гендерные стереотипы, употребив по отношению к нему неопределенное местоимение "они".
Звезда не стала осуждать тех людей, которые желают узнать пол ее будущего ребенка.
Как писал NEWSTES, ранее беременная Эмили Ратаковски выставила в окно голые ягодицы и налившуюся грудь.