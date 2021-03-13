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Это стоит увидеть! Художник нарисовал Тэхёна из BTS акварелью

Это стоит увидеть! Художник нарисовал Тэхёна из BTS акварелью

Красота участников южнокорейской к-поп группы BTS вдохновляет на невероятные арты не только поклонников, но и профессиональных художников. Уверены, что после прочтения этой статьи ты захочешь обновить свои обои на телефоне!

Художник Чжун Хун Сон (Jung Sung Hoon) невероятно талантлив. После просмотра его работ действительно захватывает дух, потому что парень творит настоящие шедевры. На днях Чжун нарисовал Ви (V) из BTS. Поклонники не смогли пройти мимо этих артистичных работ. Особенно АРМИ восхищаются тем, насколько точно художник передал черты лица. Чжун четко передал острый нос Тэхена, его двойное веко и немного кудрявые волосы.




«Как кукла!», «Пожалуйста, нарисуйте и других айдолов. У вас очень круто получается», «У вас талант и золотые руки», «Спасибо за новую заставку на телефоне», «Восхищаюсь вашей работой», — комментировали поклонники работу Чжун Хун Сона.

Весь процесс работы художник загрузил на свой YouTube канал, поэтому предлагаем посмотреть его вместе. Возможно, кто-то сможет вдохновиться его искусством, а также воспользоваться этими роликом, как пошаговой инструкцией.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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