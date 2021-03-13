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Юля Жукова радуется, что они вместе с Игорем Григорьевым

Юля Жукова радуется, что они вместе с Игорем Григорьевым

Юля Жукова злорадствует - она напомнила фолловерам, что они твердили, будто за периметром она и Игорь Григорьев быстро разойдутся, как только покинут проект, но они до сих пор вместе. Едкие замечания от некоторых подписчиков Юлю разозлили, она не желает соглашаться с тем, что Григорьев живет за ее счет и не желает развиваться самостоятельно.

Всего несколько месяцев прошло после закрытия телестройки, а Юля Жукова радуется, что они не расстались с Игорем Григорьевым и считает, что они всем доказали - у них крепкие отношения, и они всегда будут вместе. И удивляется: ну почему им не верят, ведь они так искренне привязаны друг к другу, пишет newstes.ru.
«Мы не будем вместе за периметром. Именно так говорил мне каждый второй из Вас. На протяжении всего времени я слышала это от аудитории в Инстаграм, от людей на проекте. Не понимаю до сих пор, почему было так мало веры в наши отношения, в Игоря или в меня. Мы совсем разные, с разными взглядами на многие вещи, но после выхода за периметр смело могу сказать, что наши отношения вышли на новый уровень», - рассуждает Жукова.

По словам Юли, у них вовсе не идеальные отношения, они ругаются, но потом садятся, разговаривают и быстро устраняют все недопонимания. Она считает, что на проекте они не могли так быстро во всем разбираться, потому что чувствовали скованность. Но за периметром скованности нет, они совершенно настоящие в отличие от пар, которые ругались, выходя за периметр.

Если нет конфликтов, считает Жукова, то и чувств нет. Они за периметром счастливы, и Юля гордится тем, что на проекте у нее никого не было, кроме Григорьева, и он тоже встречался только с ней. Ехидные фолловеры тут же заявили, что Жукова просто никому не была нужна, а Григорьев ухлестывал за Катей Скалон и Ирой Пингвиновой, просто девушкам он не был интересен.

Раскритиковали и Юлину уверенность в том, что они всегда будут вместе, хотя проект закрыли всего 2,5 месяца назад, да то два месяца из них Жукова и Григорьев ждали, что их позовут обратно и не хотели покидать периметр. Так как сейчас старичкам твердо говорят, для них только начинается проверка на прочность. И мало кто сомневается, что они ее не пройдут.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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