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Юрий Шатунов: «Если честно, я иногда бухаю!»

Юрий Шатунов: «Если честно, я иногда бухаю!»

Певец уже много лет живет в Германии, приезжая на родину лишь ради выступлений и интервью. Шатунов нечасто откровенничает с поклонниками, однако недавно он раскрыл подробности своей заграничной жизни.

47-летний Юрий Шатунов признался, что любит употреблять спиртные напитки. Правда, делает это артист не в больших количествах, и, конечно, под определенные блюда. Так, в его жизнь давно вошли белое и красное вино и излюбленное немцами пиво. Бывший солист «Ласкового мая» отмечает, что не отказывается от бокала с алкоголем за ужином. «Если честно — бухаю иногда! Выпить люблю под белую рыбу, мясо или воблу, например», — с иронией рассказал музыкант. 

При этом Юрий ведет здоровый образ жизни и выглядит гораздо моложе своих лет. Поклонницы певца уверяют, он до сих пор похож на парня-подростка, который некогда поразил их сердце. «Юра был моей первой сексуально-ролевой моделью. Он был такой красивый, и я себе представляла, как мы с ним бежим по берегу моря, и он меня целует. Моя эротическая фантазия», — поделилась Анфиса Чехова. 

Напомним, что Юрий Шатунов получил широкую популярность благодаря группе «Ласковый май», в которой он начал петь в 13 лет. Мальчик-сирота из детского дома с пронзительным голосом быстро покорил сердца слушателей, которые и по сей день ходят на его концерты и поют «Белые розы» и «Седую ночь» наизусть. «Это все было как сон и бред. Мне казалось, что так не должно было быть. Я ведь глобально ничего не давал моим поклонникам», — рассуждал Шатунов в программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1». 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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