Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Китай отреагировал на решение Украины национализировать "Мотор Сич"

Китай отреагировал на решение Украины национализировать "Мотор Сич"

Китай потребовал от Украины соблюдать законные права китайских компаний, инвестирующих в украинские предприятия. Так представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал решение Киева национализировать двигателестроительное предприятие "Мотор Сич".

"Мы требуем, чтобы Украина учла законные права китайских предприятий и инвесторов", — заявил спикер МИД на брифинге.

Пекин внимательно следит за ситуацией вокруг "Мотор Сич", отметил Лицзянь. "Китай настаивает, чтобы данный вопрос был решен в правильном ключе", — добавил он.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что Киев решил национализировать "Мотор Сич". Контрольным пакетом акций предприятия владеют китайские компании, против которых ранее Украина ввела санкции, заблокировав их активы на своей территории. 10 марта Skyrizon Aircraft Holdings Limited обратилась в Верховный суд Украины с требованием отменить соответствующий указ украинского президента Владимира Зеленского, ответчиками выступают СНБО и СБУ.


Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Инвестор решил засудить Илона Маска из-за «беспорядочных» твитов
Инвестор решил засудить Илона Маска из-за «беспорядочных» твитов
Российский психолог объяснил появление зависимости от электронных сигарет
Российский психолог объяснил появление зависимости от электронных
Больной ребенок полгода ждал укола за пять миллионов рублей и умер в России
Больной ребенок полгода ждал укола за пять миллионов рублей и умер в
Жириновский сравнил ситуацию на Западе с СССР из-за интервью Меган Маркл
Жириновский сравнил ситуацию на Западе с СССР из-за интервью Меган
Песков заявил о неоспоримой макроэкономической стабильности в России
Песков заявил о неоспоримой макроэкономической стабильности в России
Дженнифер Лопес рассталась с женихом накануне свадьбы
Дженнифер Лопес рассталась с женихом накануне свадьбы
Финалистка «Пацанок» Бэлла Кузнецова о скандале: «Костья Купер поймала звезду»
Финалистка «Пацанок» Бэлла Кузнецова о скандале: «Костья Купер
Российская версия «Дикого ангела». Выбираем актеров, которые могли бы сыграть в сериале
Российская версия «Дикого ангела». Выбираем актеров, которые могли бы
Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
"Artik & Asti" ностальгируют по 2000-м в новом мини-альбоме "Миллениум"
"Artik & Asti" ностальгируют по 2000-м в новом мини-альбоме
Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансий наркокурьеров
Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансий
Китай отреагировал на решение Украины национализировать "Мотор Сич"
Китай отреагировал на решение Украины национализировать "Мотор Сич"

Топ на сегодня

Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
Святослав Финогенов (LIL FINN) рассказывает о себе
"Жесткий удар": раскрыты последствия национализации Киевом "Мотор Сичи"
"Жесткий удар": раскрыты последствия национализации Киевом "Мотор
Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
Российские ученые оценили еще одну причину неуязвимости перед COVID-19
Российские ученые оценили еще одну причину неуязвимости перед COVID-19
Покупка лайков в Instagram от сервиса Ликиграмм
Покупка лайков в Instagram от сервиса Ликиграмм

Еще по теме

Китай попытался надавить на Украину из-за «Мотор Сич»
Украина собралась отобрать завод у китайской компании
Китайская компания приготовилась к войне с Украиной
Украина продала свой завод китайцам и возмутила США