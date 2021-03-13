Китай отреагировал на решение Украины национализировать "Мотор Сич"

Вадим Карасев

Китай потребовал от Украины соблюдать законные права китайских компаний, инвестирующих в украинские предприятия. Так представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал решение Киева национализировать двигателестроительное предприятие "Мотор Сич".

"Мы требуем, чтобы Украина учла законные права китайских предприятий и инвесторов", — заявил спикер МИД на брифинге.

Пекин внимательно следит за ситуацией вокруг "Мотор Сич", отметил Лицзянь. "Китай настаивает, чтобы данный вопрос был решен в правильном ключе", — добавил он.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что Киев решил национализировать "Мотор Сич". Контрольным пакетом акций предприятия владеют китайские компании, против которых ранее Украина ввела санкции, заблокировав их активы на своей территории. 10 марта Skyrizon Aircraft Holdings Limited обратилась в Верховный суд Украины с требованием отменить соответствующий указ украинского президента Владимира Зеленского, ответчиками выступают СНБО и СБУ.



