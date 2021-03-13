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«Клал мне в руку свои яйца»: солистка Little Big Софья Таюрская о домогательствах

«Клал мне в руку свои яйца»: солистка Little Big Софья Таюрская о домогательствах

Софья Таюрская впервые рассказала общественности о приставаниях массажиста. Солистка Little Big навсегда пыталась забыть неприятную историю, однако у нее не получилось. Певица в мельчайших деталях вспомнила произошедшее.


29-летняя Софья Таюрская поведала о неудачном походе в спа-салон. Несколько лет назад звезда отправилась на массаж, рассчитывая получить положительные эмоции. Только вот из кабинета специалиста певица вышла не радостная, а со слезами на глазах. «Я купила сертификат, пришла на массаж в купальнике. И там огромный, толстый, большой дяденька начинает делать мне массаж. В какой-то момент понимаю, что он касается в районе паха и залезает под трусы. Потом снимает мне лиф и начинает массировать грудь. Меня парализовало. Я лежала просто и думала: «Когда это все закончится?» Я не могла вскочить, ударить его, было страшно. Помню, что он периодически клал мне в руку свои яйца, и я ничего не могла сделать», — рассказала исполнительница на YouTube-канале «Джарахов». 

Солистка Little Big до сих пор не понимает, почему не дала отпор незнакомому мужчине. «Настолько не осознавала, что происходит. Не было насилия, но он меня касался. Это что было? Я вышла и чувствовал себя так кошмарно. Встретились с парнем, рассказала все ему, а он разозлился, обвинил меня. Я просто плакала. Сейчас пытаюсь понять, почему не вскочила... Это такой шок был», — добавила Софья.

К слову, молодой человек, который не поддержал Таюрскую после инцидента, и сам не раз обижал ее. Как призналась певица, экс-избранник часто вел себя грубо с ней. «Он меня щипал так, что потом все тело было в синяках. Ему не нравилось, когда я становилась душой компании. Помню, как-то пошутила, а он начал со всей силы незаметно выкручивать руку. Делал прилюдно, чтобы я не могла закричать. Я ненавидела короткие волосы, а он меня как-то надоумил, что мне надо постричься. Я не хотела этого, но он внушил. Говорил, что мне не надо ярко одеваться. Превратил меня в серую мышь. Запрещал мне петь, говорил, что я девочка из деревни. Гнобил меня, заявлял, что у меня жуткий говор. Над моими мечтами смеялся», — пожаловалась артистка.

Три года Софья терпела выходки бойфренда… Позже же звезда встретила более достойного мужчину и закрутила с ним роман. «Этот человек меня реально спас. Я прожила с ним семь лет. Он говорил мне, я что я девочка, что я красивая!» — отметила певица.

С кем сейчас встречается Таюрская — непонятно. Ходили слухи, якобы исполнительница состоит в отношениях с коллегой по Little Big Ильей Прусикиным. Эти домыслы Софья сразу же опровергла. Также певице приписывали роман с блогером Эльдаром Джараховым, но над этими сплетнями артистка лишь посмеялась.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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