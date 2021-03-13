Комаровский ответил на вопрос о способе избавиться от непроходящего кашля

Вадим Карасев

Фото: Доктор Комаровский / YouTube

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос подписчицы, которая попросила его назвать способ избавиться от непроходящего кашля после коронавирусной инфекции. Свои рекомендации доктор опубликовал в Instagram.

Женщина рассказала, что переболела COVID-19 в легкой форме, после чего у нее уже больше месяца не проходит сильный кашель. Она уточнила, что следит за температурой и влажностью воздуха, однако это не помогает избавиться от проблемы. «Уже ребра болят, коллеги косятся…» — пожаловалась подписчица.

«К сожалению, никаких "волшебных" таблеток в вашей ситуации нет», — констатировал Комаровский. Однако, по словам врача, ускорить возвращение к нормальному самочувствию помогут дозированные физические нагрузки, свежий воздух, прогулки возле водоемов и в лесу, правильное питание, хорошее настроение и позитивный взгляд на мир.

Самое главное в такой ситуации — это оптимизм и настрой на выздоровление после COVID-19, заключил доктор.

Ранее Комаровский назвал легкий способ определить у себя наличие COVID-19. По его словам, у каждого человека есть личный опыт столкновения с различными ОРЗ и каждый знает, по какому сценарию обычно протекает болезнь. Поэтому те, кто столкнется с COVID-19, поймут, что так не болели никогда.