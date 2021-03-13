Кристина Асмус: «С чего вы взяли, что я свободна?»

Алексей Вольцев

Поклонники до сих пор тяжело воспринимают расставание Кристины Асмус с Гариком Харламовым, которые казались идеальной парой. Звезду сериала «Интерны» часто спрашивают, как она живет, и не встретила ли она нового избранника?

Кристина решила ответить на несколько популярных вопросов, которые ей постоянно задают в социальных сетях. Так, она призналась, что только после развода почувствовала себя красивой. Спросили ее и про личную жизнь, которую 32-летняя актриса не афиширует. Асмус заинтриговала ответом, из чего публика сделала вывод, что у нее появились отношения.

«У меня встречный вопрос: по какому критерию вы сделали вывод, что я свободна? Я ни на что не намекаю, просто как по постам о театре или с ребенком можно что-то понять? Хотя, о чем это я? Все же до сих думают, что сцена в «Тексте» была настоящей», — ответила Кристина.

Подписчики в комментариях тут же стали гадать — действительно ли у Асмус появился мужчина и кто он такой. В отличие от Гарика Харламова, которому уже приписали отношения с Яной Кошкиной и коллегой по сериалу «Гусар» Катериной Ковальчук, Кристина не спешит раскрывать всех карт. Да и про роман с резидентом Comedy Клаб, который случился в начале 2010-х, она тоже не говорила, пока их не засняли вместе папарацци.

Напомним, недавно Кристина призналась, что именно она ушла от супруга. О причинах она говорит неохотно, но, по ее словам, это точно произошло не из-за скандального фильма «Текст», где она снялась в откровенной сцене с Иваном Янковским. Асмус считает, что Харламов до сих пор обижен на нее из-за расставания, но они смогли пережить все недомолвки и теперь вместе заботятся об общей дочери Анастасии.