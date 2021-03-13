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Кристина Асмус: «Сцена в «Тексте» была настоящей»

Кристина Асмус: «Сцена в «Тексте» была настоящей»

Полгода назад стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус официально развелись. Пара была вместе восемь лет. Общественности интересно, с кем же теперь строят семьи знаменитости. Каждый день в сети появляются все новые и новые слухи.


Актриса Кристина Асумс решила открыть всю правду о своих отношениях. Этой теме девушка посвятила целый пост в Instagram. В нем девушка выразила свое недовольство по поводу грязных сплетен. Также актриса затронула откровенную сцену в фильме «Текст».

«Очень частый вопрос: почему я до сих пор не в отношениях? У меня встречный вопрос: По какому критерию вы сделали вывод, что я свободна? Я ни на что не намекаю, просто как по постам о театре или с ребёнком можно что-то понять? Хотя, о чем это я? Все же до сих думают, что сцена в «Тексте» была настоящей», — задала Кристина риторический вопрос поклонникам.

Напомним, что именно обнаженную сцену Асмус в Сети называли причиной развода, несмотря на то, что артисты уверяют обратное. Ранее Кристина Асмус рассказала, в каких отношениях она сейчас с Харламовым.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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