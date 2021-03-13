Лещенко оценил запрет CAS на использование «Катюши» вместо гимна на Олимпиаде

Вадим Карасев

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) на использование «Катюши» вместо гимна на Олимпийских играх — беспрецедентная акция невежества и безнравственных принципов, существующих в МОКе. Так ситуацию оценил российский эстрадный певец Лев Лещенко. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По мнению артиста, в МОК агрессивная публика, которая «всеми фибрами» не любит Россию. Он добавил, что комитет будет против любой песни от России и призвал спортсменов наплевать и просто делать свое дело.

Лещенко также предложил спортсменам, которые будут на пьедестале, спеть «Катюшу». «Никто их за это не накажет. Это же не допинг. Это такие посылы нравственного характера», — сказал он.

13 марта CAS запретил России использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года и в Пекине в феврале 2022 года. В организации объяснили, что понятие «любой гимн, связанный с Россией», распространяется на «любую песню, связанную с Россией».

В декабре прошлого года CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия не сможет проводить такие турниры.