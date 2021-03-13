Любовь с первого взгляда! У Алексея Воробьева и Ольги Бузовой роман?

Влада Некрасова

Прошло уже несколько месяцев, как Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном. И как бы она не переживала развод, в ее жизни обязательно должен появиться мужчина, с котором теледива построит семью. В Сети полагают, что такой претендент уже нашелся. Общественность обратила внимание, что певец Алексей Воробьев и Ольга Бузова серьезно увлечены друг другом.

Каждый день в сети появляются все новые претенденты на сердце завидной холостячке. После того, как Ольга стала свободной, она начала активно комментировать фотографии Воробьева в профиле. Девушка также ставит лайки и восторгается его творчеством. Стоит отметить, что некоторое время назад Алексей тоже расстался со своей невестой. Это и породило новую волну слухов в интернете.

А сегодня и вовсе пара изобразила любовь на страницах в Instagram. Алексей и Ольга следовали инструкции, как сыграть любовь с первого взгляда. Получилось у них очень чувственно и реалистично. В результате в комментариях поклонники начали женить пару. Пользователи сети отмечали, как круто Бузова и Воробьев смотрятся вместе.

[media=https://www.instagram.com/p/CMW0jgDK1Z3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

«Оля, тебе очень идет любить», «Вы были бы крутой парой», «Идеально смотритесь вместе», — завалили певицу подобными комментариями.

Сами артисты никак не комментируют домыслы поклонников.