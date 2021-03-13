Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года

Вадим Карасев

Обрести счастье в личной жизни и не упустить возможность попрощаться с одиночеством помогут своевременные рекомендации астрологов. В любовном гороскопе на середину марта представители Знаков Зодиака найдут ценные советы, которые помогут стать счастливее.

Март — прекрасное время для развития отношений и долгожданной взаимной любви. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют Знакам Зодиака не терять времени даром и привлекать любовь в свою жизнь, чтобы она заиграла новыми красками.

Овен

Овнам на этой неделе астрологи рекомендуют бороться с агрессией и напором, которые могут стать камнем преткновения для развития гармоничных отношений. Энергию нужно пустить в мирное русло, чтобы достичь взаимопонимания или найти вторую половинку.

Телец

Первая половина недели будет удачной для решения деловых вопросов, а вот ближе к ее концу наступит время для обретения гармонии в семейной жизни. Астрологи отмечают, что поиск любви также завершится успехом, если доверять интуиции и полагаться в выборе лишь на себя.

Близнецы

Близнецы смогут почувствовать приближение любви ближе к концу недели. С вечера четверга семейные пары смогут уделить время друг другу и позабыть о разногласиях, а одинокие сердца — отправиться на романтические свидания и покорить своих избранников.

Рак

Середина марта — время обновления и привлечения в жизнь необходимых перемен. Ракам астрологи рекомендуют не бояться смены имиджа: она придется очень кстати и поможет не только чувствовать себя увереннее, но и обрести счастье в личной жизни.

Лев

Львам для обретения личного счастья придется усмирить свои эмоции и не идти на поводу сиюминутных прихотей. Астрологи рекомендуют позаботиться о близких, а также не ставить жестких параметров при поиске второй половинки — идеальных людей не бывает, и с этим важно мириться.

Дева

Эта неделя марта будет наполнена романтическими приключениями, если Девы позволят себе оторваться от работы и впустить в свое сердце весну. Астрологи рекомендуют не терять времени даром, чтобы обрести любовь и гармонию в отношениях.

Весы

Астрологи отмечают, что эта неделя будет богатой на встречи и события, и Весы могут встретиться с бывшими партнерами, возобновить отношения, а также обрести взаимопонимание с избранниками.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе появится время для семьи и восстановления гармоничных отношений. Астрологи рекомендуют тем, кто пока одинок, не терять времени даром, чтобы не упустить шанс найти свою любовь.

Стрелец

Стрельцы в середине марта смогут изменить свою жизнь к лучшему, если будут прислушиваться к советам мудрых близких и перестанут потакать сиюминутным прихотям. Эта неделя подходит для романтических отношений, не обремененных упреками и ссорами.

Козерог

У Козерогов на этой неделе появится возможность познакомиться с приятными людьми и построить прекрасные отношения. Астрологи рекомендуют не отказывать себе в счастье и не замыкаться в себе, погружаясь с головой в работу. Март — время взаимных чувств, и этим нужно пользоваться.

Водолей

Водолеям на этой неделе улыбнется удача, если они перестанут думать о себе в негативном свете и принижать свои достоинства. Астрологи рекомендуют не медлить и брать быка за рога, чтобы личная жизнь перестала быть болезненной и неразрешимой задачей.

Рыбы

Рыбам астрологи рекомендуют брать судьбу в свои руки, чтобы счастье не прошло стороной. Март — прекрасное время как для того, чтобы наладить отношения в семье, так и для поиска новой любви, поэтому Рыбам не стоит медлить и упускать свой шанс.