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Лукашенко заявил о возможности замены отвергнутой песни для «Евровидения»

Лукашенко заявил о возможности замены отвергнутой песни для «Евровидения»Александр ЛукашенкоФото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности замены песни белорусской группы «Галасы ЗМеста», которую отвергли организаторы музыкального конкурса «Евровидение». Об этом сообщает ТАСС.

«Нас начинают уже по всем фронтам поджимать, — посетовал Лукашенко в беседе с журналистами. — Даже на Евровидении, я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос».

Ранее сообщалось, что Белоруссия планировала отправить на «Евровидение» группу «Галасы ЗМеста», которая выступает в поддержку действующей власти и высмеивает противников Лукашенко. В песне, которую они собирались исполнить, были следующие строки: «Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему».

11 марта стало известно, что организаторы «Евровидения» отказались принимать песню от участников из Белоруссии. По их мнению, она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Ролик с выступлением коллектива и треком «Я научу тебя» был удален с официального YouTube-канала фестиваля.

Лидер группы Дмитрий Бутаков допустил, что Белоруссия может отказаться от участия в «Евровидении». Национальная телерадиокомпания Белоруссии начала переговоры с организаторами конкурса.

В 2020 году Белоруссию должна была представлять группа VAL, однако из-за пандемии COVID-19 конкурс не состоялся. В 2021 году белорусские власти отстранили VAL от участия в «Евровидении» за участие в оппозиционных митингах.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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