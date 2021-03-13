Лунный день сегодня 13 марта 2021 года

Вадим Карасев

Эта суббота обещает быть достаточно необычной. Во многом за это стоит поблагодарить Луну, которая займет относительно благоприятное положение. Старайтесь следовать советам астрологов, чтобы не попасть впросак.

Многим из нас сегодня удастся достичь состояния потока. Людям могут приходить в голову интересные мысли. Старайтесь записывать новые идеи, но не думать о работе слишком много. Творческий подход будет полезен в любовной сфере, так что не упускайте возможности произвести правильное впечатление на того, кто вам нравится.

Фаза Луны: начинается 30 лунный день — Новолуние. Обновление лунного диска произойдет в Знаке Рыб. Это достаточно удачное сочетание, поэтому старайтесь не уходить в тень. Будьте активными и готовыми к ощутимым изменениям во всех сферах жизни.

Магнитные бури 13 марта: солнечные ветра максимально слабы, так что магнитных бурь сегодня не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

яркий образ;подвижность;интуиция;развлечения.командировки;смена обстановки;уныние.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что в период, когда Луна находится в знаке Рыб, вы имеете полное право на отдых. Уборка, мытье посуды и другие дела будут полезными лишь в том случае, если вы хотите ими заниматься. Не нужно заставлять себя или кого-то другого делать то, что не нравится. Зато это отличный день для того, чтобы заняться украшением дома, перестановкой мебели.

Что надеть в эту субботу

Сегодняшний день является благоприятным для самых модных людей, ведь Рыбы — Знак новаторства и экстравагантности. Многоцветные образы станут главной изюминкой этого Новолуния. Носите яркую одежду, которая была отложена у вас на особый случай. Подобные наряды существенно поднимут вашу энергетику.

Особое внимание уделите цветовой гамме: в ход можно пускать все — от ярко-зеленого до розового или кислотно-оранжевого. Главное — больше яркости и креатива. Из камней-талисманов стоит выбрать коралл, розовый кварц или гранат. Золотые украшения будут лучшим выбором для активных людей.

Любовь и отношения 13 марта

Астрологи советуют проявлять больше внимания к себе, к своим желаниям, не идти на поводу у общественного мнения. Во всем, что касается любви, лучше опираться на собственный опыт и интуицию. Старайтесь не рассказывать никому подробностей своей личной жизни. До добра это точно не доведет.





Что касается поведения людей, то застенчивые люди могут стать чрезмерно динамичными, а уверенные в себе могут потерять веру в себя. Все перевернется с ног на голову, поэтому если у вас в амурной сфере все хорошо, ждите трудностей, а вот если везения давно не было, оно обязательно нагрянет.

Настроение и здоровье в это Новолуние

Большая удача будет следовать за подвижными и целеустремленными людьми. Основная сила, ведущая нас к успеху сегодня, — это интеллект. Старайтесь не кидаться из крайности в крайность, не браться за все сразу и доводить начатые дела до конца. Это поможет вам сохранить хорошее настроение в любых условиях.

Не гонитесь за новыми впечатлениями и новой дозой адреналина. Адекватно оценивайте происходящее. Избавиться от возможного беспокойства и повысить настроение помогут пять полезных техник. Старайтесь больше времени проводить за любимыми занятиями и хобби. Не беритесь за то, что вас раздражает.

Финансы и работа по лунному календарю

Концентрация внимания будет низкой, поэтому сфокусироваться на выполнении сложных задач будет крайне непросто. Постоянно будет хотеться увильнуть от ответственности. Это идеальный день для самостоятельных людей, которые знают, чего хотят. Сегодня полезно совершать плановые покупки, менять валюту, тратить деньги на развлечения.

Всем, кто занимает высокие должности, стоит помнить о том, что понятие дисциплины и организованности в такие дни, как этот, полностью отсутствует. Желательно не отправляться в эту субботу в командировки. Смена обстановки может сыграть с вами злую шутку. Также не лучшим образом могут пройти собеседования и деловые встречи.