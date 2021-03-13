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Лысый Даня Милохин и Ксения Собчак в ультрамини. Вечеринка Насти Ивлеевой в стиле кибер-барокко

Лысый Даня Милохин и Ксения Собчак в ультрамини. Вечеринка Насти Ивлеевой в стиле кибер-барокко

Восьмого марта Настя Ивлеева отпраздновала день рождения. Однако пышный праздник в честь данного события был перенесен на пятницу. На вечеринке звезды собрались все ее друзья.


Анастасия Ивлеева всегда тщательно подходит к подготовке ко всем важным мероприятиям. Так, годовщину свадьбы с Элджеем звезда отмечала масштабно, организовав шикарную вечеринку. На свой день рождения она устроила праздничные салюты в нескольких городах России, чтобы порадовать фанатов. Однако само торжество в честь Насти было перенесено на пятницу.

Подготовку к нему звезда начала еще за несколько недель до назначенной даты. Темой вечерики стало кибер-барокко. «На самом деле, все друзья ненавидят меня за выбор этого стиля», — пошутила Ивлеева.

Кибер-барокко — действительно очень сложное направление, для которого трудно подобрать наряд. Его особенность состоит в сочетании современных элементов с роскошью барокко.

Сама Анастасия начала приводить себя в порядок еще утром 12 марта. Телеведущая посетила салон красоты, сделала новый маникюр, а после отправилась в ресторан, где и должно было проходить мероприятие. На торжество звезда пригласила не только близких друзей и родственников, но еще и многих звезд. Так, вечеринку посетили Моргенштерн, лучшая подруга Ивлеевой Юлия Коваль, Клава Кока и другие.

Настя удивила фанатов оригинальным образом. Звезда выбрала черно-белое платье с пышной юбкой, в котором она выглядела максимально сексуально.

Праздник начался с небольшого выступления Ивлеевой. Вместе с танцорами телеведущая подготовила оригинальный номер. А вот ведущими торжества стали Владимир Маркони и Александр Гудков.



Весь вечер гости зажигали под модные треки, а сама Ивлеева постоянно находилась в зале и общалась с друзьями. Так, она успела поболтать с Ксенией Собчак, которая похвалила виновницу праздника за креативность. «Сегодня Настя главная звезда. И я хочу сказать, что это лучший дресс-код года», — заявила Собчак.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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