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Мексика одобрила экстренное применение ремдесивира при лечении COVID-19

Мексика одобрила экстренное применение ремдесивира при лечении COVID-19
Федеральная комиссия Мексики по защите от санитарных рисков (Cofepris) выдала разрешение на использование препарата ремдесивир для лечения коронавирусных больных с осложняющими заболеваниями.

"Cofepris разрешила применение препарата ремдесивир в экстренных случаях, для поддержки действий по уходу за пациентами с COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Отмечается, что перед выдачей разрешения регулятор оценил качество, безопасность и эффективность применения препарата. Во избежание неправильного применения терапевтические показания для ремдесивира ограничены использованием "только в больницах, очень избирательно и на ранних стадиях заболевания".

Бразилии - местный регулятор Anvisa разрешил применять его для лечения больных с воспалениями легких старше 12 лет.

В ноябре экспертная группа Всемирной организации здравоохранения рекомендовала перестать использовать ремдесивир для лечения от COVID-19 любой степени сложности, так как не выявила явной эффективности этого препарата, однако ряд стран продолжают его применение.

В мире

По материалам: ria.ru
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