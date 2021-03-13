«Меня хотели превратить в Ваенгу»: Ксана Сергиенко о том, почему прекратила работу с Сергеем Пенкиным

Влада Некрасова

Ксана Сергиенко рассказала о сотрудничестве с известным артистом. Сергей Михайлович пытался продюсировать коллегу, однако совместная работа обернулась скандалом. Блондинке не понравилось видение музыканта, ведь он пытался сделать из нее звезду шансона.

36-летняя Ксана Сергиенкопризналась, что лишь недавно смогла наладить отношения с Сергеем Пенкиным. Артистка уходила от продюсера с громким скандалом прежде всего из-за разных взглядов на сценический образ. «Он же любит все эти блестки, а я могла прийти в берцах и юбке. Его это жутко раздражало. Однажды он пошел в магазин и купил мне змеиное колье, какое-то кольцо, браслет... Да это вообще не мой был формат. Я поняла, что от меня хотят Ваенгу», — негодовала артистка.

Ведущий шоу «Хочу с…» Арсений Бородин удивился, зачем певица согласилась на сотрудничество с таким продюсером, предположив, что ее попросту останавливали деньги. «Нет, реализация. Думала, это даст мне возможность подняться, выйти на другую ступень», — поделилась Ксана.

При этом звезда отметила, что готова была пойти на компромиссы, однако строптивый характер не дал ей подчиняться чужой воле. «Кто кого бросил? Это я плохая. Я вспыльчивая, он — тоже. И однажды наехал на меня, мол, не так делаю. Мне показалось, что это все. Я позвонила Матвейчуку и сказала: «Дай мне адвоката. Хочу уходить». Так и разошлись», вспоминала исполнительница.

Сергиенко сетует, что хочет делать необычный продукт, но он, к сожалению, не всегда нравится широкой аудитории. «Востребованность подкупает, но что петь? То, что ты ненавидишь? Ну я попробовала, работая с менеджером Сергея Пенкина, более простые песни, неплохие, небезвкусные… Я вот думаю, у нас слушается блатняк, что бы такого замутить? Может, 80-е с шансоном, рок с шансоном… Альтернативное начинаешь что-то делать, а тебе говорят: «Ну и кому это надо?» — говорила Сергиенко.