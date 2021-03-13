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Минтруд хочет ограничить детские пособия "подозрительно бедным"

Минтруд хочет ограничить детские пособия "подозрительно бедным"

Минтруд предложил прекратить выплачивать детские пособия "подозрительно бедным" семьям, которые при невысоком официальном доходе владеют значительным по российским меркам имуществом, например несколькими автомобилями. Об этом пишет "Коммерсант".

Сейчас семья признается малоимущей, если ее "белые" доходы ниже установленной в субъекте черты бедности. Такая система позволяет получать пособия семьям с более высокими "серыми" доходами, отмечает издание.

Ведомство намерено принять несколько нововведений, после которых помощь малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет станет более адресной и эффективной. Так, бедной не будет считаться семья, владеющая несколькими домами площадью более 40 кв. м на человека, новыми внедорожниками или тремя машинами. При этом семьи, у которых одновременно имеются квартира, дача, гараж, новый легковой автомобиль, трактор, мотоцикл и сбережения до 200 тысяч рублей, смогут получать выплаты от государства.

Кроме того, Минтруд ограничит выплату пособий семьям, у которых нет никаких официальных доходов — зарплат, предпринимательских доходов, выплат по договорам, гонораров, пенсий или стипендий. Таким образом, пособия не смогут получать люди, у которых нет официальной причины не работать.

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По материалам: uposters.ru
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