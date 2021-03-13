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Минтруд назвал критерии для дополнительной выплаты некоторым пенсионерам

Минтруд назвал критерии для дополнительной выплаты некоторым пенсионерамФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Минтруд России назвал критерии для дополнительной выплаты некоторым категориям пенсионеров. Об этом сообщает «Российская газета».

В ведомстве напомнили, что размер дополнительных выплат к пенсиям летчиков и шахтеров зависит от индекса роста среднемесячной заработной платы. Минтруд предложил утвердить этот показатель за 2020 год в размере 1,06, так как, согласно данным Росстата, темп роста среднемесячной начисленной зарплаты за прошлый год составил 106 процентов.

Отмечается, что проект постановления носит технический характер и направлен на закрепление актуального значения среднемесячной зарплаты для использования в расчете соответствующей доплаты. По данным министерства, пенсионная доплата летчикам составила в среднем 7468 рублей, шахтерам — 3486 рублей.

В Минтруде объяснили, что на доплаты идут дополнительные взносы от работодателей, которые те уплачивают за сотрудников в течение года. Доплата к установленной пенсии является отраслевым механизмом дополнительного соцобеспечения, добавили там.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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