Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров

Алексей Вольцев

В Минтруде рассказали "Российской газете" об особенностях формирования дополнительных выплат к пенсиям летчиков и шахтеров.

Как уточнили в ведомстве, их размер зависит от индекса роста среднемесячной зарплаты в стране за год. Минтруд ранее предложил утвердить этот показатель за 2020 год в размере 1,06, поскольку рост среднемесячной начисленной зарплаты составил 106 процентов, следует из проекта постановления, находящегося на общественном обсуждении.

"Проект постановления носит технический характер, направленный на ежегодное нормативное закрепление актуального значения среднемесячной заработной платы для использования в расчете доплаты к пенсиям летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности", — сообщили в ведомстве.

Подчеркивается, что в расчете доплаты участвуют и другие показатели, например, суммы дополнительных взносов работодателей, которые они уплачивают за своих сотрудников в течение года.

"Финансирование расходов на выплату доплат к пенсиям осуществляется за счет поступивших в Пенсионный фонд России дополнительному к основному тарифу сумм взносов, уплачиваемых работодателями за данные категории работников", — пояснили в Минтруде.

Размер среднемесячной зарплаты в России постоянно актуализируется с учетом естественного роста.