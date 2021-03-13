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Минздрав исследовал эффективность «Спутника V» против британского штамма COVID-19

Минздрав исследовал эффективность «Спутника V» против британского штамма COVID-19Фото: Globallookpress.com

В Минздраве провели исследование действия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» против британского штамма COVID-19. Препарат показал высокую эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит «Интерфакс».

«Проведено исследование нейтрализующей активности сыворотки крови добровольцев, вакцинированных "Спутником V", против "британского" штамма вируса SARS-CoV-2. По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к "британскому" штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму», — сказал Мурашко.

Иными словами, от нового штамма российская вакцина защищает не меньше, заключил министр.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также констатировала эффективность российских вакцин «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» от британского штамма коронавируса. По ее словам, это помогает не пропустить штамм в Россию.

В конце прошлого года стало известно о появлении новых мутировавших штаммов SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Эти варианты вируса легче распространяются, что может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций, считают эксперты.

Россия

По материалам: lenta.ru
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