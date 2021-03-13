Мишустин освободил Мишина от должности заместителя руководителя ФАДН

Анастасия Иванова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Михаила Мишина от должности замруководителя Федерального агентства по делам национальностей, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Освободить Мишина Михаила Николаевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.