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Мишустин освободил Мишина от должности заместителя руководителя ФАДН

Мишустин освободил Мишина от должности заместителя руководителя ФАДН
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Михаила Мишина от должности замруководителя Федерального агентства по делам национальностей, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Освободить Мишина Михаила Николаевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

Политика

По материалам: ria.ru
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