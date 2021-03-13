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Мэр Ниццы попросил власти Франции разрешить ему ввоз «Спутника V»

Мэр Ниццы попросил власти Франции разрешить ему ввоз «Спутника V»Фото: Чедлы Бен Ибрахим / РИА Новости

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози обратился к властям Франции с просьбой разрешить ему ввозить в город российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Я прошу органы власти, курирующие здравоохранение, дать мне разрешение на это», — заявил Эстрози. В опубликованном фрагменте своего интервью на радио он заявил о необходимости ускорить темпы вакцинации в Ницце. Мэр отметил, что выступает за децентрализацию во Франции, поскольку в кризисных ситуациях власти в регионах зачастую могут действовать быстрее центральных.

Эстрози добавил, что Ницца самостоятельно может договориться о поставках российской вакцины, так как является городом международного значения.

Ранее Министерство здравоохранения Азербайджана одобрило применение российской вакцины «Спутник V». В ведомстве напомнили, что российский препарат зарегистрирован более чем в 50 странах и доказал свою высокую эффективность против коронавируса.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе другого аденовируса. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.

В мире

По материалам: lenta.ru
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